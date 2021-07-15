Bir dönemin sonu

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın 17 yıl kalesini koruyan, son 2 sezon da yardımcı antrenörlüğünü üstlenen Volkan Demirel ile yollar ayrıldı. Demirel için düzenlenen basın toplantısına başkan Ali Koç da katıldı. Toplantıda ilk sözü alan Koç, Her veda zordur, bu daha zor oldu derken, "tüm baskılarımıza rağmen Volkan kendi ayakları üzerinde durmak istedi, biz de buna saygı duyduk" ifadelerini kullandı. Koç, Volkan'ın bir tarih verdiğini ve 'bu tarihte Fenerbahçe'ye hoca olacağım' dediğini sözlerine ekledi.

GELEN TEKLİFLER VAR

Basın toplantısında duygu dolu anlar yaşayan ve ağlamamak için kendini zor tutan Volkan Demirel ise, "3-4 opsiyonum var. Konuşmalar var, isteyenler var, planlar var ama bunları değerlendirmek için zaman lazım. Yavaş yavaş en doğru kararı vermek istiyorum" dedi. Milli takımdan teklif gelmesi durumunda değerlendireceğini de söyleyen Demirel, "Bayrak bizim için çok önemli bir değerdir ve verilecek cevap bellidir" diye konuştu.



MESUT'UN BALMUMU FİGÜRÜ İSTANBUL'DA

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil'in balmumu figürü İstanbul'a getirildi. Türkiye'den ve dünyadan birbirinden tanınmış isimlerin balmumu figürlerinin sergilendiği Madame Tussauds İstanbul, futbolda bir dünya yıldızı olan Mesut Özil'i ünlüler listesine ekledi. Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi, Bundesliga, La Liga ve Premier Lig'de asist kralı olan tek oyuncu olan ve tarihe geçen Mesut Özil'in balmumu figürü Madame Tussauds İstanbul'da sergilenecek.