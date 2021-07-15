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Son dakika: Yurdun dört bir yanında selalar yükseldi

15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin 5. yıldönümünde 90 bin camide selalar okunmaya başladı.

Son dakika: Yurdun dört bir yanında selalar yükseldi

16.07.2021, 00:22 Güncelleme Tarihi: 16.07.2021, 00:37

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü selalar, 81 ildeki 90 bin camide tekrar okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen program çerçevesinde, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında millete birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla Türkiye genelindeki tüm camilerden aynı anda yeniden yükseldi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bu gece cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak.

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