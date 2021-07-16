Kanarya Caicedo’ya kanca attı

Hücum hattı için Mbaye Niang, Vedat Muriç ve Boupendza gibi isimlerle görüşen Fenerbahçe yeni bir oyuncuyu daha gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, Serie A temsilcisi Lazio'da oynayan 32 yaşındaki golcü futbolcu Felipe Caicedo için nabız yokluyor. Kulübü ile 1 yıllık sözleşmesi bulunan Ekvadorlu oyuncuyu uygun bir bonservis bedeli ile transfer etmek isteyen Kanarya önümüzdeki hafta görüşmelerini hızlandıracak.

CALEB EKUBAN SÜRPRİZİ

Öte yandan kanat takviyesi de yapmak isteyen Fenerbahçe'nin Trabzonspor'un yıldızı Ekuban ile ilgilendiği öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin Trabzonspor ile vergi borcu sıkıntısı yaşayan ve hala kampa katılmayan Ganalı oyuncu ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. Bordo- mavililerin sözleşme uzatma teklifini geri çeviren ve Trabzon'a gelmek istemeyen 27 yaşındaki yıldız futbolcunun bu davranışlarını Fenerbahçe ile anlaştığı için yaptığı belirtildi.