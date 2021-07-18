Fenerbahçe Vıdal’e yöneldi

Yeni sezona teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde hazırlanan ve mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Kadrosuna katmak için birçok yıldız isimle görüşen sarı-lacivertlilerin gündemine bu kez de Serie A ekibi Inter'de forma giyen Arturo Vidal geldi.

MAAŞI EL YAKIYOR

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, F.Bahçe, Inter ile bir yıllık sözleşmesi kalan orta saha oyuncusu Arturo Vidal için devreye girdi. Haberde, İtalyan devinin teknik direktörü Antonio Conte'nin, 34 yaşındaki oyuncuyu gelecek sezon değerlendirmeyeceği ve Şilili yıldızın satış listesine konduğu belirtildi. Arturo Vidal'in yıllık 7 milyon Euro maaşından kurtulmak isteyen Inter'in gelecek tekliflere açık olduğu hatta yıldız ismin maaşının bir kısmını ödemeye razı olduğu öğrenildi. Şilili milli yıldız için, 2 takımın daha transfer teklifi yapmak için kapıda beklediği öne sürüldü. Rusya'nın Zenit kulübü ile Fransa'dan Marsilya'nın Vidal'i transferi için yarışacakları kaydedildi.

PAULİNHO'DA RAKİP ÇIKTI

FENERBAHÇE'NİN son olarak Çin ekibi Guangzhou'da forma giyen ve kadrosuna katmak istediği Brezilyalı futbolcu Paulinho'ya sürpriz bir talip daha çıktı. Fransız basını, Paulinho'nun Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Shabab Al-Ahli Dubai'den oldukça tatmin edici bir teklif aldığını ve yıldız ismin önümüzdeki hafta Birleşik Arap Emirlikleri'ne giderek Dubai ekibinin yöneticileriyle transferini noktalamak için görüşeceğini yazdı.

CORNELİUS İDDİASI

İTALYAN basınından Fenerbahçe için flaş bir iddia geldi. İsmi uzun zamandır Trabzonspor ile anılan Danimarkalı Andreas Cornelius'un Fenerbahçe ile anlaştığı ve oyuncunun sarı-lacivertlilere transfer olacağı iddia edildi. 28 yaşındaki golcünün tatilini bitirmesinin ardından İstanbul'a geleceği belirtildi.