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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Vıdal’e yöneldi

Fenerbahçe Vıdal’e yöneldi

Sarı-lacivertli ekip, ünlü futbolcuyu almak için çalışmalarını hızlandırdı. İstanbul temsilcisi, bonservisi İtalyan devi Inter’de olan ve satış listesine konulan 34 yaşındaki Şilili yıldız oyuncu için nabız yoklamaya başladı.

Fenerbahçe Vıdal’e yöneldi

18.7.2021

Yeni sezona teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde hazırlanan ve mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Kadrosuna katmak için birçok yıldız isimle görüşen sarı-lacivertlilerin gündemine bu kez de Serie A ekibi Inter'de forma giyen Arturo Vidal geldi.

MAAŞI EL YAKIYOR
İtalyan basınında çıkan haberlere göre, F.Bahçe, Inter ile bir yıllık sözleşmesi kalan orta saha oyuncusu Arturo Vidal için devreye girdi. Haberde, İtalyan devinin teknik direktörü Antonio Conte'nin, 34 yaşındaki oyuncuyu gelecek sezon değerlendirmeyeceği ve Şilili yıldızın satış listesine konduğu belirtildi. Arturo Vidal'in yıllık 7 milyon Euro maaşından kurtulmak isteyen Inter'in gelecek tekliflere açık olduğu hatta yıldız ismin maaşının bir kısmını ödemeye razı olduğu öğrenildi. Şilili milli yıldız için, 2 takımın daha transfer teklifi yapmak için kapıda beklediği öne sürüldü. Rusya'nın Zenit kulübü ile Fransa'dan Marsilya'nın Vidal'i transferi için yarışacakları kaydedildi.

PAULİNHO'DA RAKİP ÇIKTI
FENERBAHÇE'NİN son olarak Çin ekibi Guangzhou'da forma giyen ve kadrosuna katmak istediği Brezilyalı futbolcu Paulinho'ya sürpriz bir talip daha çıktı. Fransız basını, Paulinho'nun Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Shabab Al-Ahli Dubai'den oldukça tatmin edici bir teklif aldığını ve yıldız ismin önümüzdeki hafta Birleşik Arap Emirlikleri'ne giderek Dubai ekibinin yöneticileriyle transferini noktalamak için görüşeceğini yazdı.

CORNELİUS İDDİASI
İTALYAN basınından Fenerbahçe için flaş bir iddia geldi. İsmi uzun zamandır Trabzonspor ile anılan Danimarkalı Andreas Cornelius'un Fenerbahçe ile anlaştığı ve oyuncunun sarı-lacivertlilere transfer olacağı iddia edildi. 28 yaşındaki golcünün tatilini bitirmesinin ardından İstanbul'a geleceği belirtildi.

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