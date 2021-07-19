Yabancılar yolcu gibi

Steven Caulker'in transferi ve kiralıktan dönenlerle birlikte Fenerbahçe'de yabancı oyuncu sayısı 17'ye yükseldi. TFF'nin yeni kuralı gereği yeni sezonda kadroda en fazla 14 yabancı yer alabilecek. 2-3 transfer daha yapmayı planlayan sarı-lacivertlilerin en az 5-6 mevcut yabancısı ile yollarını ayırması gerekiyor.

YILDIZLAR GİDECEK

Yabancı futbolculardan Diego Perotti, Mauricio Lemos, Nabil Dirar, Zanka, Miha Zajc, Kemal Ademi gönderilecekler listesindeki ilk adaylar. Mame Thiam, Novak ve Mbwana Samatta için ise gelecek tekliflere göre hareket edilecek. Teknik direktör Vitor Pereira da hangi isimleri kadro dışı bırakacağını ve hangi isimleri Avusturya kampına götüreceğini bugün oynanacak Kasımpaşa maçından sonra karar verecek.