Paulinho’dan Fener’e ret

Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak için kollarını sıvayan Fenerbahçe'ye son olarak Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou FC forması giyen Paulinho'dan kötü haber geldi. 32 yaşındaki yıldızın daha önce sarılacivertliler ile anlaştığını duyuran Brezilya basınını, bu kez de sambacının F.Bahçe'nin teklifini reddettiğini öne sürdü. Haberde, oyuncuya Suudi Arabistan'dan iki kulübün resmi teklif yaptığı ancak Paulinho'nun önceliğinin Avrupa'ya geri dönmek olduğu öğrenildi. Brezilyalı yıldız ile daha önce Galatasaray'da ilgilenmiş fakat Fenerbahçe'nin devreye girmesiyle sarı-kırmızılılar geri plana çekilmişti.

KAMP İPTAL EDİLDİ

Brezilyalı yıldız oyuncu, geçen sezon çıktığı 20 maçta 12 gol ve 4 asist kaydetti. Fenerbahçe, yeni sezona yönelik 22-30 Temmuz tarihleri arasında Slovenya'da yapacağı ikinci etap kampın, pandemi koşullarındaki artış ve hassasiyet nedeniyle iptal edildiğini açıkladı. Sarılacivertliler, çalışmalarını İstanbul'da sürdürecek ve yeni bir hazırlık karşılaşması programı hazırlayacak.