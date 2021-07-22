Fenerbahçe’den sürpriz hamle

Fenerbahçe, sürpriz bir mevki için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin, talipleri artan genç kalecisi Altay Bayındır'ın takımdan ayrılması ihtimaline karşın, son olarak İsviçre Ligi ekiplerinden Lugano'nun kalesini koruyan Noam Baumann için transfer girişimlerini başlattığı iddia edildi. İspanya'dan Sevilla, İngiltere'den Everton ve Hollanda'dan Ajax'ın Altay için nabız yokladığı kaydedilirken, 20 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif gelmesi durumunda Altay'ın takımdan ayrılmasına onay verilecek. 25 yaşındaki kaleci İsviçre Milli Erkek Futbol Takımı'nın çeşitli kategorilerinde 11 kez forma giydi. 2018 yılında 410 bin Euro bedelle Lugano'ya transfer olmuştu. Kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan Baumann'ın güncel piyasa değeri 3 milyon Euro.



PETAGNA İDDİASI

FENERBAHÇE'NİN Serie A ekibi Napoli'nin golcüsü Andrea Petagna ile büyük oranda anlaşmaya vardığı belirtildi. Sarı-lacivertlilerin, 26 yaşındaki santrfor için Napoli'ye iki yıllık kiralama üçüncü yılda ise satın alma opsiyonlu transfer teklifi sunduğu öne sürüldü. Teklif ilk iki yılda 2+2 milyon Euro'luk kiralama, üçüncü yılda 8 milyon Euro'luk satın almayı kapsıyor. Fenerbahçe'nin teklifi kabul edilirse Napoli 3. yılın sonunda 12 milyon Euro'yu kasasına koyacak. Petagna'yla 4 yıllık anlaşma yapmak isteyen sarı-lacivertliler her şampiyonluk karşılığında Napoli'ye 1 milyon Euro'luk bonus ödeyecek.