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Haberler Fenerbahçe Başkan Ali Koç şampiyonluk istedi

Başkan Ali Koç şampiyonluk istedi

Başkan Ali Koç şampiyonluk istedi

23.7.2021

FENERBAHÇE'DE geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı. Törende konuşan başkan Ali Koç, "Ligler başlayacak, stresli günlere geri döneceğiz. Bu sene özellikle futbolda çok daha farklı günler, güzel günler yaşayacağız. Ben genelde tahminde bulunmam. 'İnşallah, kısmet' derim ama bu sene her şeyden çok yaptığımız çalışmalar, ektiğimiz tohumlar ve hedeflerimiz doğrultusunda iddialıyız. 7 senedir beklediğimiz, her şeyin üzerinde tuttuğumuz futbolda şampiyonluğu yakalamak istiyoruz. Bizde çalışmalar iyi gidiyor, tüm şubelerde çalışmalar harıl harıl devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin" dedi.
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