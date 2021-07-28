Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, başantrenör Igor Kokoskov'la yolların ayrıldığını açıkladı.
Resmi siteden yapılan açıklamada, "Koçumuzla yapılan görüşmelerde kendisi, ailevi nedenler ve NBA'e dönme görüşü doğrultusunda bu teklife sıcak baktığını; Amerika'da çalışma isteğini şube yönetimimize iletmiştir. Kulübümüz, bu noktada Igor Kokoskov'un ayrılma isteğine saygı göstermiştir.
Igor Kokoskov'a, Takımımıza yaptığı katkıları için teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz." denildi.
F.Bahçe’de Kokoskov gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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