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Haberler Fenerbahçe Fener’den Bakambu hamlesi

Fener’den Bakambu hamlesi

Sarı-lacivertliler, Çin ekibi Beijing Guoan forması giyen 30 yaşındaki santrfor için girişimlere başladı.

Fener’den Bakambu hamlesi

28.7.2021

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertliler transferde önceliği forvet bölgesine verip listesindeki isimlerle de görüşmelerini sürdürürken tanıdık bir ismi de gündemine aldı. İstanbul ekibi, teknik direktör Vitor Pereira'nın isteği doğrultusunda bir dönem Süper Lig'de Bursaspor forması da giyen Cedric Bakambu'ya kanca attı. Kanarya, Beijing Guoan'da oynayan 30 yaşındaki Kongolu golcü için oyuncunun menajeri ve kulübüyle temasa geçti. Bakambu'nun Çin ekibiyle 31 Aralık 2021'de sözleşmesi sona eriyor.

ÇİN'E 40 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ
Bursaspor'da geçirdiği bir sezonun ardından 7.5 milyon Euro karşılığında Villarreal'e transfer olan yıldız futbolcu, İspanyol kulübünde 3 sezon forma giydikten sonra 40 milyon Euro karşılığında Çin ekibi Beijing Guoan'ın yolunu tutmuştu. Transferin önümüzdeki hafta netleşeceği belirtildi.

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