F.Bahçe Başkanı Koç’tan eleştiri

FENERBAHÇE Başkanı Ali koç, TFF Genel Kurulu'nda TFF'yi ve Başkan Nihat Özdemir'i sert sözlerle eleştirdi. Koç, "İki hafta evvel 19 kulübün imzasıyla yaptığımız açıklama ne yazıkki şahsıma mal edildi. Federasyon yönetiminde bulunan birkaç kişi çok sayıda kulübü arayarak 19 kulübün imzaladığı açıklamayı sanki ben tek başıma kurgulamışım gibi 'Ali Koç'un dümen suyuna girmeyin, kuyruğuna takılmayın' tarzındaki konuşmaların yapılması bu acizliğin çok önemli bir göstergesi olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Yayıncı kuruluşun sürekli indirim talebinde bulunduğunu ve önümüzdeki yıl ödenecek miktarın belirsiz olduğunu vurgulayan Koç, "Bizler feryat ediyoruz. Hep onların istediği oluyor. Bu nasıl bir düzendir ki 5 senede 2 buçuk milyar dolar olması gereken yayıncı kuruluşa yapılan indirimlerin tutarı 394 milyon dolar. Bu sene ne olacağını bilmiyoruz. 2021-2022 sezonu için herhangi bir anlaşma yok" şeklinde konuştu.