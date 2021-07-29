Fener gaza bastı

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Alman ekibi Darmstadt'dan Serdar Dursun ve Alanyaspor'dan Steven Caulker'a imza attıran sarı-lacivertliler, gündemine aldığı iki oyuncudan da vazgeçmiyor. İstanbul temsilcisi, İtalyan ekibi Lazio'da forma giyen eski golcüsü Vedat Muric için bir girişimde daha bulundu. Sarı-lacivertlilerin Kosovalı yıldız futbolcuyu satın alma opsiyonu ile kiralamak istediği belirtildi. Lazio'nun, geçen sezon 18.5 milyon Euro vererek transfer ettiği Muric için opsiyonu en az 20 milyon Euro olarak belirlediği öğrenildi. Sağ bek için Aurelio Buta konusunda da girişimlerde bulunan F.Bahçe, Antwerp'in 5 milyon Euro'luk bonservis istemesi nedeniyle rotasını bir kez daha Aleix Vidal'e çevirdi.

İMZALAR ARKA ARKAYA

İspanyol ekibi Sevilla ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan Vidal'in, Kanarya'nın 2.5 milyon Euro maaş ile 2+1 senelik teklifine olumlu dönüş yaptı. Fenerbahçe'nin, 31 yaşındaki futbolcuyu İstanbul'a getirip sağlık kontrolünden geçirdikten sonra imza attıracağı belirtildi.



151 MAÇTA 15 GOL ATTI

Fenerbahçe'nin kadrosuna katacağı Aleix Vidal, La Liga'da oynadığı 151 maçta 15 gol attı, 22 asist yaptı. Bir dönem Barcelona forması da giyen 31 yaşındaki futbolcuyu teknik direktör Vitor Pereira da çok istiyor.