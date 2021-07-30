F.Bahçe Vedat Muriç’e kavuşuyor

Fenerbahçe 'de golcü arayışları sürerken özellikle Vedat Muriç ismi bir türlü gündemden düşmüyor. Sarı-lacivertli takımdan geçtiğimiz sezon 17.5 milyon Euro'ya Lazio'ya transfer olan Kosovalı futbolcu, Serie A'da bekleneni veremedi. İtalya'da devamlı eleştirilerin hedefi olan ve Lazio'nun göndereceği iddia edilen golcü adına en önemli adres olarak Fenerbahçe gösteriliyor. Sarı-lacivertli yöneticiler ise eski yıldızını kiralamak için görüşmelerini sürdürürken Muriç'in Fenerbahçe yönetimiyle görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

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Önceki gece İstanbul'a gelen futbolcunun açıklama yapmadan havaalanından ayrılması dikkat çekti. Gece geç saatleri İstanbul'a geldikten sonra dün de sarı-lacivertli kurmaylarla bir görüşme gerçekleştiren Kosovalı yıldız, yeniden Fenerbahçe formasını giymek istediğini ve mali konuların ikinci planda olduğunu belirtti. Fenerbahçe formasıyla iki sezon önce 36 maça çıkan başarılı oyuncu, 17 gol atarken 7 asist yaptı.