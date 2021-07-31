Fener’den Pereıra bombası

Fenerbahçe, transferde büyük bir bomba patlatmak üzere. Şu ana kadar kadrosuna Serdar Dursun ve Caulker'ı katan sarı-lacivertliler, gündemine yıldız bir ismi daha aldı. Brezilya basını, Kanarya'nın İngiltere ekibi Manchester United'da forma giyen Andreas Pereira için girişimlerde bulunduğunu duyurdu. Kırmızı Şeytan'lardan ayrılacağı öne sürülen 25 yaşındaki futbolcunun durumu hakkında bilgi alındığı belirtildi. Premier Lig devinin yıldız ismin bonservisi için talep ettiği 25 milyon Euro'da da indirime gideceği kaydedildi. F.Bahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın Andreas Pereira transferinin gerçekleşmesini çok istediği ifade edildi.

PERFORMANSI DÜŞÜŞTE

Geçen sezonu Lazio'da kiralık olarak geçiren Andreas Pereira, burada da gösterdiği performansla sınıfta kalmıştı. Piyasa değeri 8 milyon Euro olan Pereira kariyerinde çıktığı 228 maçta 22 gol atarken 25 de asist yaptı.

FORVETE GAİCH TAKVİYESİ

GOL yollarında etkili bir ismi kadrosuna katmak isteyen F.Bahçe'nin CSKA Moskova'da forma giyen 22 yaşındaki golcü Adolfo Gaich ile ilgilendiği öğrenildi. Rus ekibi, iki sezon önce 8.5 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı oyuncudan beklediği performansı alamadığı için Arjantinli ismi bonservisiyle göndermek istiyor. Kanarya ise satın alma opsiyonu olmadan kiralamayı hedefliyor. Geçen sezonun ikinci yarısını Benevento'da geçiren Gaich, 15 maçta 2 gol atabildi.