F.Bahçe harekatı

Fenerbahçe'de yönetim, golcü oyuncu arayışlarını sürdürüyor. Vedat Muric'i gündeminde tutan, Leipzig'de ayrılması gündeme gelen Trabzonspor'un eski golcüsü Sörloth'tu da listesine ekleyen İstanbul ekibi, Palmeiras'ın futbolcusu Miguel Borja'yla da ilgileniyor. Teknik direktör Vitor Pereira'nın da bu transfere onay verdiği belirtilirken iki kulüp arasında görüşmelerin devam ettiği ifade edildi. Brezilya basınında çıkan habere göre; taraflar arasında pazarlıkların sürdüğü belirtildi. 28 yaşındaki futbolcu, 2019- 2020'de Liga Dimayor'da 14 golle, 2017-2018'de Copa Libertadores'te 9 golle, 2015-2016'da da Liga Aguila'da attığı 19 golle gol kralı oldu.

ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Sözleşmesi 2022'de bitecek Borja 2019-2020'de Junior, 2014-2015'te de Independiente ile şampiyonluk yaşadı. Futbolcunun değerinin ise 4.8 milyon Euro olduğu belirtildi.



İKİ OYUNCU YOLCU

F.BAHÇE'DE hazırlıklar İstanbul'da sürüyor. Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalarına devam eden sarı-lacivertlilerde takım yapılanmasında önemli değişikliklere gidilmesi bekleniyor. Kadrosunu Serdar Dursun ve Caulker ile güçlendiren İstanbul ekibinde takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. Teknik direktör Vitor Pereira'nın Nabil Dirar ile Mauricio Lemos'u istemediği belirtildi. Yönetimin ayrıca EURO 2020'de yarı finale yükselen Danimarka Milli Takım kadrosunda yer alan Zanka'yı elden çıkarılmaya çalıştığı açıklandı. Büyük umutlarla Roma'dan transfer edilen Perotti ile yollar ayrılacak.



KOÇ: TRANSFERDE ÇOK RAHATIZ

FENERBAHÇE'NİN Temmuz ayı olağan yüksek divan kurulu toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Başkan Ali Koç, "Teknik direktör konusunda tanıdık bir ismi görev başına getirdik bu karardan içim son derece ferah. Hocamız bize verdiği raporlarda aşağı yukarı oyuncuları belirledi. Bunların bir kısmı paylaşıldı, paylaşılmayan isimler de var. İçinde bulunduğumuz transfer sessizliği sizi kesinlikle ürkütmesin bunlar bilinçli yapılan adımlar. Hocamız nerelere ihtiyacı olduğunu belirledi ve 3 kesin 4 olabilir direkt 11'e katkı sağlayacak oyuncu istiyor. Taraftarımızın içi rahat olsun" diye konuştu.