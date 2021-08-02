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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Augustin’in peşinde

Fenerbahçe Augustin’in peşinde

Forvet hattına takviye yapacak yönetim, Fransız ekibi Nantes’de forma giyen oyuncuyla görüşüyor.

Fenerbahçe Augustin’in peşinde

2.8.2021

Geçtiğimiz sezon forvet hattında büyük problemler yaşayan Fenerbahçe, yeni sezonda bu mevkide problem yaşamak istemiyor. Bu bölge için birçok isimle görüşen sarı-lacivertliler, teknik direktör Vitor Pereira'nın ekibinin önerisi üzerine gündeme gelen 24 yaşındaki golcü Jean Kevin Augustin için harekete geçti. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'de forma giyen Jean Kevin Augustin için Fransız ekibi ile görüşmelerde bulunan İstanbul ekibi, genç oyuncuyu bonservis ücreti ile birlikte kadrosuna katmak istiyor.

PAZARLIKLAR HALA DEVAM EDİYOR
Kevin Augustin'i 2.5 milyon Euro'luk bonservis ücreti ile transfer etmek isteyen yönetim, Fransız temsilcisi Nantes ile pazarlıklarını sürdürürken, rakamı daha yukarı çekmeye çalışan Nantes'e karşı oyuncunun önümüzdeki sezon sonunda sona erecek olan sözleşmesini göz önünde bulundurarak bu rakamın üstüne çıkılmayacağı belirtildi. Fransız oyucunun menajeri aracılığı ile görüşmelerde bulunan Kanarya, genç oyuncu ile de anlaşma sağladı. Leipzig 4 sezon önce Augustin için 16 milyon Euro ödemişti. Nantes ise 24 yaşındaki oyuncuyu geçen sezon bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.

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