F.Bahçe’den çifte harekat

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. İstanbul ekibi, Premier Lig temsilcisi Arsenal'in beklerine kanca attı. Kanarya, Boşnak sol bek Kolasinac ile Portekizli sağ bek Cedric Soares'e sarı-lacivertli formayı giydirmek istiyor. 28 yaşındaki Kolasinac'in Arsenal ile olan sözleşmesini feshetmesini bekleyen Fenerbahçe, Premier Lig ekibinin yeni sezonda kadroda düşünmediği 29 yaşındaki Soares için nabız yokluyor.

ŞARTLAR İYİCE ZORLANACAK

Piyasa değeri 6.5 milyon Euro olan Boşnak yıldız Kolasinac, geçen sezonu Alman ekibi Schalke 04'te kiralık olarak geçirmişti. Arsenal'in geçen sezon İngiliz ekibi Southampton'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Cedric Soares'in ise piyasa değeri 6 milyon Euro. Fenerbahçe iki futbolcu için de şartları zorlama kararı aldı.