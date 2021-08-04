Fenerbahçe’de Takumi harekatı

Yeni sezon için transfer çalışmaları sürdüren Fenerbahçe, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Kanat oyuncularından Osayi-Samuel'in performansından memnun olmayan teknik direktör Vitor Pereira'nın skor üreten bir kanat oyuncusu talebi üzerine bu mevkiye transfer için çalışmalara başlayan sarı-lacivertliler, Premier Lig ekibi Liverpool'un sol kanat oyuncusu Takumi Minamino'yu gündemine aldı. Menajerler aracığıyla İstanbul temsilcisine önerilen Japon oyuncu için Pereira'nın da onay verdiği öğrenilirken yönetim, 26 yaşındaki futbolcu için harekete geçti.

KANARYA ŞARTLARI ZORLAYACAK

Kurmaylar, ilk etapta yıldız ismi kiralamak isterken, piyasa değeri 12 milyon Euro olan oyuncu mali şartların oluşması durumunda bonservisiyle de kadroya katılabilir. Liverpool'un geçen yıl Avusturya ekibi Salzburg'dan 8.5 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Japon oyuncu devre arasında İngiliz takımlarından Southampton'a kiralanmıştı.