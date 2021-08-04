G.Saray’dan Enis hamlesi

Galatasaray'da gençleşme harekatı devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım, teknik direktör Fatih Terim'in isteği üzerine 25 yaşından küçük yerli oyuncuları kadrosuna katarak yaş ortalamasını düşürmek istiyor. Bu bağlamda geçen sezon 22 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu'nu transfer eden İstanbul ekibi, bu sezon da 20 yaşındaki Barış Alper Yılmaz'ı Keçiörengücü'nden almıştı. Cim-Bom'un şimdiki hedefi ise İzmir temsilcisi Altınordu'nun 19 yaşındaki forveti Enis Destan. Galatasaray, genç yeteneğin kulübüyle temasa geçerek oyuncunun şartları sordu.

ÖNCELİK HALİL DERVİŞOĞLU'NDA

Avrupa'dan birçok kulübün transfer listesinde yer alan Enis için kulübü Altınordu'nun 2.5 milyon Euro ve sonraki satıştan pay istediği bildirildi. Aslan'ın öncelikli olarak Halil Dervişoğlu'nun durumunu beklediği, buradan çıkacak kiralama ve satın alma opsiyonlarına göre Enis için de son kararını vereceği ortaya çıktı.

DİENG ISRARI

Galatasaray'ın daha önce gündemine aldığı Al Ahly'de forma giyen 23 yaşındaki orta saha Aliou Dieng için 5.5 milyon dolar teklif ettiği öne sürüldü. Mısır ekibi ise sözleşmeye sonraki satıştan pay olmak üzere bazı maddeler koymak istiyor. Kulüpler arasındaki pazarlıklar sürüyor.