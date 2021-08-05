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Haberler Fenerbahçe Fener’den Sissoko bombası

Fener’den Sissoko bombası

Fener’den Sissoko bombası

5.8.2021

Yaz transfer döneminde şimdiye kadar yalnızca Serdar Dursun ve Caulker'ı kadrosuna katan Fenerbahçe, transferde bombayı patlatmak üzere. Sarı-lacivertli takım, Tottenham'da forma giyen 31 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu Moussa Sissoko'yu kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

KİRALAMA SEÇENEĞİ MASADA
Premier Lig ekibi, haftada 80 bin Sterlin ödediği Fransız yıldızı yüksek maliyeti nedeniyle elden çıkarmak isterken, Kanarya yıldız futbolcuyu kiralamak için Tottenham ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Bu arada F.Bahçe'de Pereira'nın isteğiyle, Caner Erkin ve Sinan Gümüş kadro dışı bırakıldı.

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