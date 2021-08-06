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Fenerbahçe çok hareketli

Arsenal’den Kolasinac, Çin ekibi Shanghai Port’tan da Ricardo Lopes’i alacaklar

Fenerbahçe çok hareketli

6.8.2021

Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertliler, Arsenal'den ayrılmak üzere olan defans oyuncusu Sead Kolasinac ile Çin ekibi Shanghai Port'ta forma giyen Ricardo Lopes'le görüşüyor. Yönetimin 28 yaşındaki Boşnak oyuncu Kolasinac ile senelik 1.8 milyon Euro'ya anlaşma sağladığı öğrenildi. İstanbul ekibi forvet hattı için de teknik direktör Vitor Pereira'nın eski öğrencisi Ricardo Lopes'le de büyük ölçüde anlaştı.

ÇAĞTAY KURUKALIP İMZALADI
30 yaşındaki forvet için 2 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği belirtildi. Yönetim, daha önce Y.Malatyaspor, Çaykur Rizespor ve Westerlo'ya kiraladığı Barış Alıcı'yı Gençlerbirliği'ne verecek. Bu arada İstanbul temsilcisi Kasımpaşa'nın 19 yaşındaki sol bek Çağtay Kurukalıp ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertlilerin Kurukalıp'ı bonservissiz olarak renklerine kattığı bildirildi.

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