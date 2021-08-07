Okereke hamlesi

Spor Toto Süper Lig'de yıldız bir forvet arayışına devam eden Fenerbahçe'nin, ezeli rakibi Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan David Okereke için devreye girdiği iddia edildi.

5 MİLYON EURO

Belçika ekibinde gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan ve satış listesine konulan 23 yaşındaki golcü oyuncu için harekete geçen sarı-lacivertlilerin, bu transfer için kesenin ağzını açabileceği öne sürüldü. Club Brugge'ün piyasa değeri 2.8 milyon Euro olan yıldız futbolcu için 5 milyon Euro istediği belirtildi.

SPEZİA'DAN ALDILAR

Yönetimin transferi bitirmek için yakın zamanda Belçika ekibiyle masaya oturacağı öğrenildi. Club Brugge, David Okereke için iki sezon önce İtalya temsilcisi Spezia'ya 8 milyon Euro ödemişti.

ÜÇ KULÜP TALİP OLDU

Öte yandan Okereke için İtalya'dan Sampdoria'nın da devrede olduğu iddia edildi. Kulübüyle iki yıl daha sözleşmesi bulunan genç oyuncu, geçen sezon çıktığı 35 maçta 4 gol, 1 asistlik performans üretti. Okereke'nin F.Bahçe, Beşiktaş ya da Sampdoria'dan birine gitmesi bekleniyor.