Fener işi bitirdi

Süper Lig'de şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, Beijing Guoan'da forma giyen Güney Koreli stoper Min-Jae Kim ile transfer görüşmelerine başlandığını ve 24 yaşındaki oyuncunun bugün İstanbul'a geleceğini açıkladı. Güçlü fiziği ve tekniği ile öne çıkan Min-Jae Kim, 32 kez formasını giydiği Güney Kore Milli Takımı'nın da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, ''Kulübümüz, BJ Guoan Kulübü'nde forma giyen Koreli futbolcu Min-Jae Kim ile transfer görüşmelerine başlamıştır. 1996 doğumlu defans oyuncusu, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere 8 Ağustos Pazar günü (bugün) İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.'' ifadelerine yer verildi.

BURAK 77 NUMARAYI GİYİCEK

Sarı-lacivertliler önceki gün İstanbul'a getirdiği Burak Kapacak'a da 5 yıllık sözleşme imzalattı. Ülker Stadı'nda gerçekleşen imza töreni sonrasında formayla poz veren Burak, Gökhan Gönül ile özdeşleşen 77 numaralı formayı giyecek. Bursaspor'da son dönemlerde hücuma sunduğu katkı ile dikkati çeken Burak Kapacak, yeşil beyazlı forma ile çıktığı 78 maçta 7 gol kaydederken, 15 de asist yaptı. Geçtiğimiz sezon ise lig ve kupada toplamda 34 maça çıkan genç oyuncu; 7'şer gol ve asist ile hücuma katkı verdi.