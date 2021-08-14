Caicedo bombası

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de takımı güçlendirme çalışmaları sürüyor. Önümüzdeki günlerde kadrosunu bir golcüyle takviye etmesine kesin gözüyle bakılan sarı-lacivertli takıma ilişkin bir transfer iddiası da İtalya'dan geldi. İtalyan basınında yer alan habere göre Lazio'da yeni teknik direktör Maurizio Sarri'nin takıma oturtmaya çalıştığı 4-3-3'te Ciro Immobile ve Vedat Muric'in gerisinde kalan Felipe Caicedo ile ilgilenen Fenerbahçe, bu transfer için başkent ekibiyle temas kurdu ve yıldız oyuncunun bonservis bedelini sordu.



BİRÇOK KULÜP İLGİLENİYOR

F.BAHÇE'NİN yanı sıra Serie A kulüplerinin de golcü ile ilgilendiği belirtilen haberde, Ekvadorlu forvetin sözleşmesinin gelecek yaz sona ereceğine vurgu yapıldı. Ekonomik açıdan oldukça zor bir dönemden geçen Lazio'nun da, oyuncu için gelecek tekliflere açık olduğu belirtildi.

PEREİRA'YA ONAY ÇIKTI

Fenerbahçe'nin transfer etmek için bir süredir peşinden koştuğu Brezilyalı golcü Andreas Pereira'nın kulübü Manchester United, 25 yaşındaki oyuncusunu satmak istiyor. Kırmızı Şeytanlar'ın teknik direktörü Solskjaer'in de, yıldız oyuncuyu kadroda düşünmediği ve satışına onay verdiği öğrenildi. Brezilyalı golcüyle F.Bahçe dışında Lazio da ilgileniyor.