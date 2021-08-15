F.Bahçe Adana virajında

Sarı-lacivertli takım, Süper Lig’in yeni ekibi Adana Demirspor ile deplasmanda 21.45’te oynayacak

Fenerbahçe, Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk maçında bugün Adana Demirspor'a konuk olacak. Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Zorlu karşılaşmayı beINSports1 canlı olarak ekranlara taşıyacak. Uzun süredir şampiyonluk hasreti bulunan sarı-lacivertliler, Balotelli ve Belhanda gibi yıldızları alarak büyük dikkat çeken ligin yeni ekibi Adana Demirspor deplasmanında kazanarak lige iyi bir başlangıç yapmayı planlıyor.



SERDAR'IN LİSANSI ÇIKARILDI

Sarı-lacivertliler, şu ana kadar transferde Burak Kapacak, Çağtay Kurukalıp, Steven Caulker, Serdar Dursun ve Min-Jae Kim'i kadrosuna kattı. Fenerbahçe'de bugünkü Adana Demirspor maçının öncesi ise bu isimlerden şu ana dek sadece Serdar Dursun'un lisansı çıkarıldı. Diğer oyuncuların ise oynaması için maç saatine kadar lisanslarının TFF listesine eklenmesi gerekiyor.



İKİ EKSİK VAR

Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanında 2 önemli oyuncusundan faydalanamayacak. Omuz sakatlığı bulunan Dimitris Pelkas ile adele ağrısı yaşayan Enner Valencia, Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek.



