Sarı-lacivertlilerde Dembele sesleri

Fenerbahçe ile Lyon arasında hareketli günler başladı. Sarı- Lacivertliler, Fransız devinin golcüsü Moussa Dembele'yi istiyor. Fransa'dan gelen haberlere göre, Fenerbahçe'den bir yetkili, Dembele'nin menajeriyle Paris'te bir araya geldi. Fransız ekibi de sarı-lacivertlilerin kapısını Ozan Tufan için çalmaya hazırlanıyor. Lyon Sportif Direktörü Juninho Pernambucano'nun önümüzdeki günlerde bir menajerle İstanbul'a gelerek hem Pelkas'ın hem de Ozan'ın şartlarını soracak.

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