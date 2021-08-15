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Haberler Fenerbahçe Sarı-lacivertlilerde Dembele sesleri

Sarı-lacivertlilerde Dembele sesleri

Sarı-lacivertlilerde Dembele sesleri

15.8.2021

Fenerbahçe ile Lyon arasında hareketli günler başladı. Sarı- Lacivertliler, Fransız devinin golcüsü Moussa Dembele'yi istiyor. Fransa'dan gelen haberlere göre, Fenerbahçe'den bir yetkili, Dembele'nin menajeriyle Paris'te bir araya geldi. Fransız ekibi de sarı-lacivertlilerin kapısını Ozan Tufan için çalmaya hazırlanıyor. Lyon Sportif Direktörü Juninho Pernambucano'nun önümüzdeki günlerde bir menajerle İstanbul'a gelerek hem Pelkas'ın hem de Ozan'ın şartlarını soracak.
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