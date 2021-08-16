Fener mesut

Fenerbahçe yeni sezona galibiyetle başladı. Sarı-lacivertliler, Balotellili, Belhandalı Adana Demirspor'u deplasmanda Mesut Özil'in golüyle 1-0 yendi ve sezona 3 puanla başladı. 10. dakikada Samatta'nın pasıyla topla buluşan Gustavo'nun şutunda meşin yuvarlak direkten döndü. 33. dakikada Lucas Castro'nun sol çaprazdan yerden şutunda top direkten döndü, savunma topu uzaklaştırdı. 45+1'de Balotelli'nin sağ çaprazdan harika şutunu kaleci Altay aynı güzellikte çıkararak gole izin vermedi ve takımlar 0-0 eşitlikle soyunma odasına gitti.



İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI

Fenerbahçe ikinci yarıya golle başladı. 46'da sol çaprazdan ceza sahasına sokulan İrfan Can'ın içeriye çevirdiği topa Mesut Özil dokundu ve topu ağlara gönderdi. 0-1. 47'de Akintola'nın içeriye çevirdiği topa Balotelli yakın mesafeden sert vurdu. Altay gole izin vermedi. 57'de Akintola'nın pasıyla sol kanattan ceza sahasına sokulan Castro yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem oyunu devam ettirdi. 70'de Svensson sağ çaprazdan çok sert bir vuruş yaptı. Altay topu güçlükle çeldi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele Fenerbahçe'nin 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

KANARYA'DA İKİ EKSİK VARDI

Sarı-lacivertlilerde hazırlık döneminde en çok göze çarpan 2 hücum oyuncusu maç öncesi yaşadıkları sakatlıklar sebebiyle takımını yalnız bıraktı. Fenerbahçe'de omuz sakatlığı bulunan Dimitris Pelkas, adele ağrısı yaşayan Enner Valencia ve sağ ayağında kısmi yırtık tespit edilen Mert Hakan Yandaş, Akdeniz ekibi karşısında forma giyemedi.

MESUT ÖZİL GOLLE TANIŞTI

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, sarı-lacivertli forma altındaki ilk golünü attı. Geçen sezon devre arasında Arsenal'den transfer edilen başarılı oyuncu, sadece bir asist yapabilmişti. Yıldız orta saha, yeni sezona ise golle başladı ve Adana ekibi karşısında takımını öne geçirdi. En son İngiliz ekibinin 16 Şubat 2020 tarihinde Newcastle'la yaptığı maçta gol atan Mesut, yaklaşık 1.5 sene sonra golle tanıştı.





ADANA'DA BÜYÜK HEYECAN YAŞANDI

Geçen sezon hizmet vermeye başlanan Yeni Adana Stadı, ilk kez resmi bir maçta taraftarı ağırladı. Yaklaşık 1,5 yıl sonra Süper Lig'de ilk kez taraftarlar tribünde yerini aldı. Karşılaşmayı, tribün kapasitesinin yüzde 50'si kadar taraftar stattan izledi. Maç öncesi mavi lacivertli taraftarlar "Yenilmez armada, vardık, varız, var olacağız" yazılı üzerinde Başkan Murat Sancak'ın resmi olan pankart açtı.

BALOTELLİ VE BELHANDA 11'DE

Adana Demirspor teknik direktörü Samet Aybaba, ilk 11'de Muric, Kaan Kanak, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul, Svensson, Sinan Kurt, Belhanda, Gökhan İnler, Lucas Castro, Akintola, Balotelli'ye şans verdi. Adana Demirspor'un yeni transferleri Muric, Svensson, Belhanda, Lucas Castro, Akintola, Balotelli müsabakaya ilk 11'de başladı, yeni transferler Ferhat Kaplan, Stambouli, Assombalonga ise yedek kulübesinde yer aldı.

SERDAR DURSUN SAKATLANDI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Serdar Dursun ikinci yarıda sakatlık yaşadı ve maça devam edemedi. Serdar, mücadeleye yedek kulübesinde başlarken ikinci yarının başında Samatta yereni oyuna dahil oldu. Etkili bir oyun ortaya koyan Serdar, girdiği bir ikili mücadele sonrası omuzundan sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Yıldız oyuncu yerini 70. dakikada Nazım'a bıraktı.