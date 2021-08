Fener’in zafer gecesi

UEFA Avrupa Ligi Play- Off turu ilk maçında Fenerbahçe, Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin golünü 20 yaşındaki genç oyuncu Muhammed Gümüşkaya kaydetti. 19. dakikada Sosa'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Luiz Gustavo'nun sert vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

MESUT ATAMADI

22'de Saksela, sol kanattan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı ceza sahası içerisine yükseltti. Savunmanın uzaklaştıramadığı topu altı pas noktasının gerisinde önünde bulan Jair'in sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti. 28'de organize gelişen Fenerbahçe atağında Sosa'nın ceza sahasına ortasında arka direkte topla buluşan Mesut Özil'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

RÖVANŞ HAFTAYA

51'de çalımlarla ceza sahasına giren Osayi- Samuel'in yerden pasına müsait durumda penaltı noktasından İrfan Can Kahveci'nin sağ ayağıyla şutunda top savunmadan döndü. 65'de Fenerbahçe öne geçti. Ferdi Kadıoğlu'nun pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Muhammed'in zor noktadan sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0. Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 1-0 galip ayrıldı. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 26 Ağustos Perşembe Günü Finlandiya'da oynanacak.



SAKATLIK ŞOKU

SAKATLIKLAR sebebiyle karşılaşmaya eksik çıkan Fenerbahçe, maç içerisinde de çifte şok yaşadı. İrfan Can Kahveci ve Filip Novak 2. yarıda sakatlanarak oyuna devam edemedi. İrfan Can yerini Ferdi Kadıoğlu'na bırakırken Novak, 16 yaşındaki Arda Güler ile yer değiştirdi.



MUHAMMED DAMGA VURDU

FENERBAHÇE altyapısında yetişen ve dün 62. dakikada oyuna giren Muhammed Gümüşkaya, topla ilk buluşmasında sol ayağıyla ceza saha dışından sol çaprazdan harika bir şut attı ve takımının tek golünü atarak maçın yıldızı oldu.



FORVETTE ZAJC

FENERBAHÇE'DE Sakalıkları bulunan forvet oyuncuları Enner Valencia ve Serdar Dursun'un yokluğunda Mbwana Samatta'yı da kadroya yazamayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira, forvet hattında orta saha oyuncusu Miha Zajc'a şans tanıdı.



PEREİRA İLE 17. AVRUPA MAÇI

Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde 17. Avrupa maçına çıktı. 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe ile Avrupa'da 14 mücadeleye çıkan Portekizli çalıştırıcı, 2016-2017 sezonu başında da 2 mücadelede kulübede yer almıştı. Pereira'nın ilk döneminde Fenerbahçe, UEFA'da son 16 turunda ilk maçı sahasında 1-0 kazandığı Portekiz'in Braga takımı karşısında rövanşta hakem Ivan Bebek'in kararlarıyla uzun süre konuşulduğu mücadeleyi 4-1 kaybederek Avrupa'ya veda etmişti.