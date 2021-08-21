Dünya bu anı konuştu

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Helsinki'yi 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin gol sevincinde yaşananlar dünya basınında geniş yer buldu. Golü kaydeden 20 yaşındaki Muhammed Gümüşkaya'nın gol sonrası F.Bahçe armasını öpmek istemesi ancak yeni formasının tasarımında arma bulunmaması nedeniyle yaşadığı şaşkınlık manşetlere taşındı. İngiltere'nin köklü gazetelerinden Daily Mail, "Armasız tuhaf forma tasarımı futbolcuları bu şekilde şaşırtabiliyor. Fenerbahçe'den Muhammed, UEFA Avrupa Ligi'nde attığı golden sonra takımın armasını bulmayı ve öpmeyi denerken kafası karıştı" ifadelerini kullanırken İspanya'dan Marca gazetesi ise "Yeni forma tasarımındaki tehlike... Harika bir gol attı, takımının armasını öpecekti ancak..." yorumunu yaptı.



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The Sun: Fenerbahçe'nin golünü atan oyuncunun armayı öpme denemesini izliyoruz... Tabii ki formada arma olmadığını fark etmeden önce. AS: Hayatının golünü attı ve bunu kutlamak için takımının armasını öpmek istedi ancak başarısız oldu... Diario Record: Golünü attı, armayı öpmek istedi ancak formasında arma yoktu. Globo: Arma nerede? Fenerbahçe'nin alternatif forması, golü atan oyuncunun kafasını karıştırdı.