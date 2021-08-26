Altay Altay’a eşit

18 yıl sonra çıktığı Süper Lig'de ilk iki maçını farklı kazanarak 6 puan toplayan Altay, kendisi gibi zirve yapan şampiyon adayı Fenerbahçe'yi de gözüne kestirdi. Son derece düşük maliyetlerle nokta atışı transferler yapan Altay'ın, F.Bahçe randevusu öncesi çıkan ilginç detay iki takım arasındaki farkı ortaya koyuyor. Altay, ünlü Alman internet sitesi transfermarkt verilerine göre 14 milyon 680 bin Euro ile Süper Lig'in en düşük piyasa değerine sahip ekip oldu.

EN DEĞERLİ İSİM PİNARES

F.Bahçe ise toplam 99 milyon 380 bin Euro ile ligin zirvesinde konumlandı. Sarı-lacivertlilerin genç eldiveni Altay Bayındır'ın 14 milyon Euro'luk değeri ise neredeyse tüm Altay takımına eşit. Milli kaleci Altay, sarı-lacivertli ekibin en değerli oyuncusu olurken, Altay'ın en değerlisi ise 1.4 milyon Euro ile Cesar Pinares.



İLKLERİN TAKIMI ALTAY

SPOR Toto Süper Lig'de Kay-serispor ve Alanyaspor'u fark-lı sonuçlarla mağlup eden Altay, 20 yıl sonra bir ilki başardı. İlk iki maçta 7 gol atıp, 1 gol yiye-rek 6 puanlı müthiş bir başlangıç yapan Altay, 2001-2002 sezo-nundan bu yana ilk iki maçı +3 farkla kaza-nan ilk takım oldu. 2001-2002 sezo-nunda Ankara-gücü, Antal-yaspor'u 8-1, Malat-ya'yı da 6-0 yenme-yi başar-mıştı. Bu tarih-ten sonra ligde ilk iki haftayı da farklı skorlarla galibiyetle tamam-layan bir ekip çık-mazken siyah-beyaz-lılar, Fener-bahçe'yi de mağlup ederek 3'te 3 yapmayı planlıyor.

BURAK HAKERLER