Helsinki - Fenerbahçe I CANLI ANLATIM

İLK 11'LER
Helsinki: Tannander, Moren, O'Shaughnessy, Saksela, Murillo, Sparv, Jair, Hostikka, Riku Riski, Roope Riski, Valencic.
Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Gustavo, Szalai, Nazım, Sosa, Zajc, Ferdi, Mesut Özil, Osayi-Samuel, Valencia.
FENERBAHÇE'DE SAKATLIK EN BÜYÜK PROBLEM!
Sarı lacivertli ekibin önemli oyuncuları arka arkaya sakatlık yaşadı. Kulüpten yapılan açıklamada sakatlığı bulunan futbolcuların sağlık durumu hakkında bilgi verildi. Mert Hakan Yandaş takımla birlikte çalışırken; Dimitris Pelkas, Serdar Dursun ve İrfan Can Kahveci'nin tedavilerine devam edildi.
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