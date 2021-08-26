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Haberler Fenerbahçe Helsinki - Fenerbahçe I CANLI ANLATIM

Helsinki - Fenerbahçe I CANLI ANLATIM

UEFA Avrupa Ligi'nde play off turu rövanş karşılaşmalarında heyecan başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe, Finlandiya'da Helsinki ile karşılaşacak. Sarı lacivertliler, Kadıköy'de oynanan ilk maçta Muhammed Gümüşkaya'nın golüyle sahadan 1-0 galip ayrılmıştı. Fenerbahçe'ye tur için her türlü beraberlik ve galibiyet yetiyor. Helsinki'nin ise kazanmaktan başka çaresi yok.

Helsinki - Fenerbahçe I CANLI ANLATIM

26.08.2021, 18:53

İLK 11'LER

Helsinki: Tannander, Moren, O'Shaughnessy, Saksela, Murillo, Sparv, Jair, Hostikka, Riku Riski, Roope Riski, Valencic.

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Gustavo, Szalai, Nazım, Sosa, Zajc, Ferdi, Mesut Özil, Osayi-Samuel, Valencia.

FENERBAHÇE'DE SAKATLIK EN BÜYÜK PROBLEM!

Sarı lacivertli ekibin önemli oyuncuları arka arkaya sakatlık yaşadı. Kulüpten yapılan açıklamada sakatlığı bulunan futbolcuların sağlık durumu hakkında bilgi verildi. Mert Hakan Yandaş takımla birlikte çalışırken; Dimitris Pelkas, Serdar Dursun ve İrfan Can Kahveci'nin tedavilerine devam edildi.

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