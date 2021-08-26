Haberler Fenerbahçe Helsinki - Fenerbahçe I CANLI ANLATIM

Helsinki - Fenerbahçe I CANLI ANLATIM

UEFA Avrupa Ligi'nde play off turu rövanş karşılaşmalarında heyecan başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe, Finlandiya'da Helsinki ile karşılaşacak. Sarı lacivertliler, Kadıköy'de oynanan ilk maçta Muhammed Gümüşkaya'nın golüyle sahadan 1-0 galip ayrılmıştı. Fenerbahçe'ye tur için her türlü beraberlik ve galibiyet yetiyor. Helsinki'nin ise kazanmaktan başka çaresi yok.

26.08.2021, 18:53