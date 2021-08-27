Fenner şov yaptı

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, Finlandiya deplasmanında Helsinki'yi farklı mağlup ederek grup aşamasına kalmayı başardı: 2-5. 1. dakikada Nazım'ın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topu alan Valencia'nın içeriye girerek çaprazdan yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı. 11'de Nazım'ın çizgiden çevirdiği topu alan Valencia'nın ceza sahası içinde yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1. 14'te Samuel'in verdiği pasta savunmadan seken topu alan Valencia ceza sahası dışından şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2. 27'de Murillo'nun pasında ceza sahası içinde topu alan Roope Riski'nin dönerek yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 1-2. GOL YAĞMURU DEVAM ETTİ

52'de sağ kanattan Nazım'ın ceza sahasına ortasında Valencia ön direkte altıpasın içinden topukla topu ağlara gönderdi: 1-3. 88'de sol kanattan Fenerbahçe ceza sahasına yapılan ortada Sol kanattan gelen ortada Riski'nin şutu ağlara gitti: 2-3. 90+2'de Tisserand'ın savunmanın arkasına attığı topa hareketlenen Fatih şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-4. 90+4'te sol kanattan Muhammed'in ortasında Peltola ters bir vuruşla topu kendi kalesine gönderdi: 2-5. Maç 5-2 bitti ve F.Bahçe adını gruplara yazdırdı.



PEREİRA'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, ligde son oynadıkları ve 2-0 kazandıkları Antalyaspor maçına göre kadroda değişiklik yaparak Helsinki karşısına çıktı. Portekizli hoca, Antalya karşısında ilk 11'de görev verdiği Samatta, Muhammed ve Kim'in yerlerine Mesut Özil, Enner Valencia ve Miha Zajc'a forma şansı verdi. Öte yandan Zacj orta sahada görev alırken Pereira, Gustavo'yu Kim'in yerine stopere çekti.



FATİH PARLADI

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Vitor Pereira, gençlere forma vermeye devak etti. İlk Helsinki maçında Muhammed'i sahaya süren ve genç oyuncun attığı gol sonrası avantajı kapan sarı-lacivertlilerde Portekizli hoca Antalya önünde de Arda Güler7i oynatmıştı. Arda da hocasının yüzünü kara çıkartmayıp asist katkısı vermişti. dün gece ise Pereira, başa bir genç Fatih Şanlıtürk'ü sahaya sürdü. 81. dakikada sahaya giren Fatih, 90+1'de farkı ikiye çıkaran golü attı ve A takımdaki ilk golünü Avrupa arenasında kaydetti.



TARAFTARI YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçe'yi taraftarı, takımını Finlandiya deplasmanında da yalnız bırakmadı. Finlandiya ve çevre ülkelerde yaşayan sarı-lacivertli futbolseverler stada akın etti. Fenerbahçeliler kendilerine ayrılan bölümü hınca hınç doldururken, maç boyu yaptıkları tezahüratlarla takımlarını destekledi. Sarı-lacivertliler, maç öncesi futbolcuları tribünlere çağırarak destek verdi.