Fener hareketli

Fenerbahçe transferde bombaları art arda patlatmaya hazırlanıyor. İstanbul ekibi, Borussia Dortmund'dan sol bek Nico Schulz, Royal Antwerp'ten sağ bek Aurelio Buta, forvet bölgesi için ise Lyon'un yıldızı Moussa Dembele ve Beijing Guoan'da oynayan Cedric Bakambu ile görüşmelerini sürdürüyor. Arsenal forması giyen Sead Kolasinac'tan istediği sonucu alamayan F.Bahçe, Dortmund'da forma giyen Schulz'u gündemine aldı. Alman sol bekin takımdan ayılacağı konuşulurken Türk arkadaşlarından F.Bahçe hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

FORVETE İKİ ADAY VAR

Fenerbahçe sağ bek Aurelio Buta'nın ise 3 aydır peşinden koşuyor. Sarı-lacivertli ekip, Anterp'in 24 yaşındaki yıldızı için şartları zorluyor. Kanarya, forvet bölgesi için ise aday sayısını ikiye düşürdü. Lyon'da forma giyen Moussa Dembele ilk tercih olsa da kulübüyle yapılan pazarlıklar zorlu geçiyor. Diğer yandan Cedric Bakambu eğer Beijing Guoan'dan bonservisini alabilirse, imza için hazır olacak.



SON 37 YILIN EN İYİSİ

SÜPER Lig'in 3. haftasında deplas-manda Altay'ı 2-0 mağlup eden Fener-bahçe, ligde gol yemediği üst üste 3. maçını da galibiyet-le tamamladı. Ligin ilk haf-tasında deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0, geçen hafta da İstan-bul'da Fraport TAV Antal-yaspor'u 2-0 mağlup eden sarı-lacivertli ekip, ligde ilk 3 haftayı kayıpsız geçerek 9 puana ulaş-tı. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde grupla-ra kalma başarısı gösteren sarı-lacivert-li ekip, 2009-2010'dan sonra sezona 3'te 3 yaparak başladı. Fenerbahçe, en son 1983-1984 sezonunda ligin ilk üç maçını gol yemeden kazanmıştı. Altay Bayındır, 1998-1999 sezonunda Fenerbahçe kalesini koruyan Rüştü Reç-ber'den sonra ilk 3 müsabakada kalesini gole kapatmayı başardı.