Fener’e yıldız bek

Süper Lig devi Fenerbahçe, sağ bek transferinde dünyaca ünlü bir ismi kadrosuna katmak istiyor. Sarı-lacivertli kulübün, İngiltere temsilcisi Tottenham ile sözleşmesini feshederek serbest kalan Serge Aurier'i istediği iddia edildi. Belçika basınında yer alan haberde transferin son gününde Tottenham ile yollarını ayıran 28 yaşındaki Fildişili sağ bek ile Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği ifade edildi. Teknik direktör Vitor Pereira'nın kadrosunda görmeyi çok istediğini ilettiği Serge Aurier için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transfer görüşmesini bizzat kendisi yönetiyor.

GÖRÜŞMELER OLUMLU İLERLİYOR

28 yaşındaki tecrübeli futbolcunun menajeri ile oyuncunun şartları konusunda görüşmelerde bulunan Koç'un gerçekleştirdiği görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği ve sarı lacivertlilerin transferi bitirmeye oldukça yakın olduğu öğrenildi. Kısa sürede transferin resmiyet kazanması bekleniyor. 2017 yılında Fransız devi PSG'den 25 milyon Euro ödenerek alınan yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak göze çarpıyor. Fransa'da Lens altyapısından çıkan Aurier, Toulouse formasıyla parladıktan sonra PSG'ye gitmişti.

KANARYA'DA SİNAN GÜMÜS KRİZİ

FENERBAHÇE'DE Sinan Gümüş, sarı-lacivertlilerden ayrıl- 21 mak için 2 sene boyunca kazanacağı tüm parayı peşin olarak almak istiyor. 27 yaşındaki milli oyuncu bu yüzden gelen teklifleri reddetti

GİDEN GİDENE

FENERBAHÇE, Avrupa'da transfer döneminin bittiği gün olan 31 Ağustos'ta kadroda düşünmediği bir çok isimle yollarını ayırdı. Sarı-lacivertliler, golcü oyuncusu Samatta'yı Belçika ligi ekiplerinden Antwerp'e satın alma opsiyonuyla kiralarken, Zanka'nın da bu takıma transferi son anda iptal oldu. İstanbul temsilcisi defans futbolcusu Lemos'u yine Belçika'dan Beerschot'a kiralık olarak gönderdi. Kanarya'nın kadroda düşünmediği diğer isimlerden Dirar, Kasımpaşa ile temas kurdu. Caner Erkin ise Çaykur Rizespor kulübüyle pazarlıklarını sürdürüyor. Caulker da Kayserispor yönetimi ile görüşmelerini sürdürüyor. Öte yandan Fenerbahçe, Diego Perotti ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı. 33 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından yaptığı ayrılık açıklamasının altına, "Şimdi her şey hakkında gerçeği söylemekte özgürüm" yorumunda bulundu. Perotti ayrıca sosyal medya hebasından Türkçe yaptığı paylaşımda, "Yakında bütün gerçeği anlatacağım" ifadelerini kullandı.