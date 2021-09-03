Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğa gözünü diken Fenerbahçe dış transferde şov yapıyor. Sarı-lacivertli yönetim, teknik heyetten aldığı rapor sonrası dün iki yıldızla anlaşma sağladı. Kanarya, Avusturya ekibi Red Bull Salzburg'un hücumcusu Mergim Berisha ve son olarak Almanya'da Köln takımında forma giyen ve bonservisi elinde olan on numara Max Meyer'i dün özel uçakla İstanbul'a getirdi.

İMZALAR ATILACAK

23 yaşındaki Mergim Berisha geçen sezon 42 maçta 22 gol, 14 asistlik performansıyla göz kamaştırdı. Schalke alt yapısında forma giyerken geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen 25 yaşındaki Max Meyer de Fener'in orta sahasına güç katacak. İki yıldız futbolcunun da sağlık kontrolünden geçtikten sonra bugün resmi sözleşmeye imza atmaları bekleniyor.

NABİL DİRAR DA TAKIMDAN AYRILDI

TRANSFER döneminin bitmesine sayılı günler kala Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yaşandı. Samatta, Perotti ve Lemos'un ardından Nabil Dirar da ayrılıklar kervanına katıldı. 35 yaşındaki Faslı sağ kanat oyuncusu Kasımpaşa Kulübü ile prensip anlaşmasına vardı. Sağlık kontrolünden geçen Dirar'ın transferinin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor. Dirar, Fenerbahçe kariyerinde 89 maça çıkarken 8 gol atıp 12 asist yaptı.