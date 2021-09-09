Aydınlı F.Bahçeliler yemekte buluştu

Aydın Fenerbahçeliler Derneği, sarılacivert renklere gönül veren taraftarları dayanışma yemeğinde buluşturdu. Efeler ilçesinin Kardeşköy Mahallesi'ndeki Etiler Mangal'da düzenlenen gecede, Aydın Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Hayrettin Dincil ve yönetim kurulu üyeleri, misafirleriyle yakından ilgilendi. Geceye, Fenerbahçe Spor Kulübü Dernekler İletişim Sorumlusu Asil Ramazan Erkan, Fenerbahçe TV Sunucu Ercüment Şansal, Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından rahmetli Selçuk Yula'nın kızı Sema Yula, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda Fenerbahçeli taraftar katıldı.
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