Fenerbahçe’de yeniler kadroya

Türkiye'de 2021-2022 yaz transfer döneminin sona ermesiyle Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde kadroda büyük bir değişim yaşandı. Sarı-lacivertli takımda forma rekabetine genç isimlerin de girmesiyle alternatifli bir kadro kuruldu. Sahada 3-4-3 sistemini benimseyen Pereira'nın idaresinde transfer döneminde Berisha, Serdar Dursun, Rossi gibi isimler dahil edildi.

ORTA ALAN ZENGİN

Sezonun ilk haftalarında savunma oyuncusu Kim'i on bire monte eden Portekizli teknik adam orta alanda ise zenginlik yaşıyor. Pereira'nın Osayi, Gustavo, Ferdi ve Crespo ile oluşturacağı orta alanda yeniler Meyer ve Burak ile Sosa, Zajc, Mert Hakan da rekabet edecek. İleri uçta da yenilerden Berisha takımın birinci golcüsü olurken Serdar Dursun ve Diego Rossi de forma için savaşacak.

CAULKER OYNAMADAN 450 BİN EURO KAZANDI

TRANSFER sezonunun başında Alanyaspor'dan transfer edilen Steven Caulker, Fenerbahçe'ye pahalıya patladı. Vitor Pereira'nın istemediği İngiliz stoper, Gaziantep FK'ya kiralandı. Caulker'a yıllık 1 milyon 250 bin Euro'ya imza attıran Fenerbahçe, 2 ay idmanlara çıkan ve maç süresi olmayan 29 yaşındaki futbolcuya 200 bin Euro ödeme yaptı. Gaziantep, Caulker'ın ücretinin 800 bin Euro'sunu ödemeyi kabul ederken, geri kalan 250 bin Euro'yu Fenerbahçe verecek. Böylelikle 1 dakika dahi süre alamayan oyuncu için kasasından 450 bin Euro ödeme yapıldı