Yeni Fener sahnede

FENERBAHÇE yeni yıldızlarıyla ligde sahne alıyor. Süper Lig'e 3'te 3 ile başlayan sarı-lacivertliler, ligin 4. haftasında Sivasspor'u konuk ediyor. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Hakem Halis Özkahya'nın yöneteceği müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak. 3 maçta rakip fileleri 5 kez havalandıran ve kalesinde gol görmeyen Fenerbahçe, Sivasspor'a üstünlük kurarak galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı hedefliyor. Oynadığı müsabakalarda 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan Sivasspor ise 4. hafta öncesi 1 puanla 16. sırada yer aldı.

F.Bahçe'de tedavilerine devam edilen Sangare ve Serdar Dursun'un yanı sıra Ferdi, karşılaşmada forma giyemeyecek. Sosa ile Valencia'nın durumu maç saatinde belli olacak. Pelkas ile Novak'ın ise kadroda yer alması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde yeni transferler Berisha, Rossi, Max Meyer, Burak Kapacak ve Crespo, Pereira'nın şans vermesi halinde ilk maçlarına çıkacak. Yiğidolar da ise Appindangoye, James, Özkan Yiğiter sakatlığı nedeniyle, Kayode ise kırmızı kart cezalısı nedeniyle oynayamayacak.