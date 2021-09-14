Fener’e kabus çöktü

FENERBAHÇE , Sivasspor karşısında hem iki puan hem de iki yıldızını kaybetti. Sarı-lacivertliler, sezon başlayalı daha 4 hafta olmasına rağmen toplamda 10 fire verdi. Sivas maçında Tisserand sağ baldırından problem yaşayınca 22. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yeni iyileşen İrfan Can da sol baldırındaki sorun nedeniyle oyuna girdikten 14 dakika sonra kenara geldi. Burnuna ve kafasına darbe alan Serdar Aziz ise oyuna devam etti. Böylelikle F.Bahçe'de sezonun ilk dört haftasında sakatlık yaşayan futbolcu sayısı 11'e yükseldi. Bu rakam Trabzonspor'da 9, Beşiktaş 'ta 4, Galatasaray 'da ise 3 olarak gerçekleşti. Kanarya'da; Mert Hakan, Valencia, Serdar Aziz, İrfan Can, Novak, Sosa, Ferdi, Nazım ve Tisserand adale ve kasık sakatlığı yaşarken, Serdar Dursun'un köprücük kemiğinde kırık, Pelkas'ın ise omzunda çıkık bulunuyor.



FENERBAHÇE'DEN HAKEM İSYANI

F.BAHÇE, Sivas maçı sonrası hakemler Halis Özkahya ile ilgili açıklama yayınladı. Sarı-lacivertliler, "Hakem Halis Özkahya'nın, F.Bahçe maçlarındaki genel tutumu ve yaklaşımından bağımsız olarak takımımızın son karşılaşmasında rakip oyuncuların maç boyunca oyunu soğutmaya yönelik davranışlarına sahada hiçbir müdahalede bulunmaması ve maçın kritik anlarında verdiği / vermediği kararları, spor kamuoyunun ve futbolda adalet bekleyenlerin takdirine bırakıyoruz" dedi.