Fenerbahçe’ye çifte müjde

Avrupa Ligi D Grubu'nda ilk maçını yarın deplasmanda Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt ile oynayacak Fenerbahçe'ye sakat oyuncularından çifte müjde geldi. Sarılacivertli ekibin Adana Demirspor ile oynadığı ligin ilk maçında omzundan sakatlanan Dimitris Pelkas ile geçen hafta idmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle Sivasspor mücadelesinde forma giyemeyen Ferdi Kadıoğlu'nun iyileşmesi, teknik direktör Vitor Pereira'ya rahat bir nefes aldırdı. Vitor Pereira'nın Eintracht Frankfurt maçında iki oyuncuya da görev vereceği öğrenildi.



TİSSEREND VE İRFAN YOK

Pelkas'ın dönüşü ise hücum hattında yaşanan sıkıntının çözülmesi açısından önemli bir avantaj olarak görülüyor. İstanbul ekibinin Sivasspor ile oynadığı maçta sakatlanan Tisserand ve İrfan Can da yırtık tespit edildi. Sosa, Nazım, Crespo, Serdar ve Burak da UEFA listesinde yer almıyor.



MESUT ÖZİL SIKINTISI

F.BAHÇE'DE Mesut Özil sıkıntısı yaşanıyor. 2021 yılının Ocak ayındaki transfer döneminde büyük umutlar ve uğraşılarla transfer edilen Mesut Özil gerek geçen sezon gerekse de bu sezonki performansıyla sarı-lacivertli takıma beklenen katkıyı henüz veremedi. Şimdiye kadar toplam 19 maça çıkan yıldız futbolcu bu maçların sadece 2'sinde 90 dakikayı tamamlayabildi. Özil bu maçlarda 1 gol atarken 2 de asiste yaptı.