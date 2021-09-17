Fenerbahçe 3 puanı ıskaladı

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Fenerbahçe Almanya deplasmanında Frankfurt ile berabere kaldı: 1-1. 10'da sağ kanattan son çizgiye inen Mesut'un pasında ceza sahası içinde Mert Hakan'ın şutu direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Pozisyonun devamında Rossi'nin vuruşu kaleciden sekti. Ardından Mesut'un şutunda top ağlara gitti. Hakem ilk önce ofsayt kararı verirken, VAR'dan gelen uyarı sonrası gol geçerli sayıldı: 0-1. 41'de Kostic'in ceza sahası içine çevirdiği topla buluşan Lammers bomboş durumda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1. 85'te Eintracht Frankfurt'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Kostic, topla buluştu. Bu oyuncunun şutunda kaleci Altay topu çıkardı.

VAR GOLÜ İPTAL ETTİ

90+2'de Pelkas'ı ceza sahasında kaleci Trapp'ın düşürmesiyle Fenerbahçe penaltı kazandı. Pelkas'ın kullandığı penaltıyı Trapp çıkardı. Pozisyonun devamında Berisha meşin yuvarlağı filelere gönderdi ancak hakem ofsayt kararı vererek bu golü geçerli saymadı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

MESUT ÖZİL'E ÇİRKİN SALDIRI

Şampiyonu olmasında büyük pay sahibi olan Mesut Özil korner kullanmak için köşe gönderine gittiğinde Alman taraftarlar sahaya yabancı madde yağdırdı. Bu tepkinin ardından Özil, tepkisini taraftara öpücük atarak gösterdi.

Ogün ÖZDEMIR yorumladı

KANARYA 2 PUAN BIRAKTI

Fenerbahçe, üç sezondur Avrupa arenasında boy gösteremiyordu. Sarılacivertliler, yönetimiyle, oyuncusuyla ve taraftarıyla bu özlemi son erdirdi. Almanya deplasmanına bu duygularla giden Fenerbahçe, gurbetçilerin de desteğini arkasına alarak müsabakaya fırtına gibi girdi. Sağlı sollu ataklarla rakibini bunaltan İstanbul ekibi, aradığı golü Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil'in ayağından buldu. Daha sonraki dakikalarda sarı-lacivertli futbolcular, üst üste pozisyon harcama yarışına girdi adeta. Özellikle Valencia, arkadaşlarına pas vermeyi tercih etmediği için Kanarya 3-4 farkı bulabileceği ilk yarının sonlarında yediği golle moralsiz gitti soyunma odasına. İkinci yarıda iki takımda futbolu güzelleştirmek adına her şeyi yaptılar. İki ekibi de kutlamak isterim. Oyunun temposu hiç düşmezken, kıran kırana ikili mücadeleler izledik. Son dakikada ise Pelkas, penaltıyı alarak taraftarını heveslendirdi. Ancak Yunan oyuncu, penaltı atışını çok kötü kullandı ve Fenerbahçe, Almanya'da 2 puanı bıraktı.

KİM HARİKA OYNADI

Sarı-lacivertliler, son zamanların en isabetli transferlerini yaptı bu sezon. ileride Rossi, takıma biraz daha ısındığında çok faydalı olacak. Ferdi adeta yeni transfer gibi, Pereira'nın gelmesiyle bambaşka bir kimliğe büründü. Savunmada ise Szalai yine bildiğimiz gibiydi. Ancak savunmada bir parantez de Kim'e açmalıyım. Güney Koreli takıma o kadar hızlı adapte olup savunmaya öyle bir katkı verdi ki, sarı-lacivertli taraftarların bir anda sevgilisi oldu. Frankfurt önünde de son derece kritik hamleler yaparak takımını hayatta tuttu. Kim, performansını böyle sürdürürse, Fenerbahçeli taraftarların gözünde Lugano, Luciaon ve Kjaer'in seviyesine yakın zamanda ulaşacaktır. Son olarak sarı-lacivertliler, böyle oynamaya devam ederse bu sezon başarı kaçınılmaz...