Penaltı tartışması

Avrupa Ligi D Grubu ilk hafta maçında F.Bahçe E.Frankfurt ile 1-1 berabere kalırken mücadelenin son anları geceye damga vurdu. 90+2. dakikada penaltı kazanan Fenerbahçe'de Pelkas'ın, şutu kaleciden döndü. Topu tamamlayan Berisha, temsilcimizi 2-1 öne geçirdi, hakem golü iptal etti. Berisha'nın penaltı esnasında ceza sahası içine erken girdiği gerekçesiyle golün geçerli sayılmaması tartışmayarattı. Penaltının doğrudan iptal edilmesinin ardından birçok futbolseverin kafası karıştı. IFAB Kural Kitabı, gol ile neticelenmeyen bir penaltı vuruşu öncesinde hücum oyuncusu tarafından yapılan ihlal varsa endirekt serbest vuruş çalınması gerektiğini söylüyor.

İKİ OYUNCU DA İHLAL YAPTI

Ancak hem savunma hem de hücum oyuncusu tarafından aynı anda yapılan ihlallerde penaltının sonucuna bakılmaksızın atış tekrar ediliyor. İki takım oyuncusun da kuralı ihlal ettiği görüldüğü için penaltının tekrar edilmesi gerekiyordu. Ancak hakemin penaltıyı iptal kararı tartışmalara sebep oldu.