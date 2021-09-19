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Haberler Fenerbahçe Süper Lig’de G.Saray ve Fenerbahçe bugün önemli sınavlar verecek

Süper Lig’de G.Saray ve Fenerbahçe bugün önemli sınavlar verecek

Aslan günün ilk maçında 16.00’da Alanya’yı ağırlarken 19.00’da ise Fenerbahçe Başakşehir’in konuğu olacak

Süper Lig’de G.Saray ve Fenerbahçe bugün önemli sınavlar verecek

19.9.2021

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren G.Saray ve F.Bahçe bugün kritik 90 dakikalara çıkacak. Günün ilk randevusunda saat 16.00'da sarı-kırmızılılar, geçen hafta Giresun galibiyeti ile moral bulan Alanyaspor'u ağırlayacak. Türk Telekom Stadı'nda yapılacak mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen görev yapacak.

Aslan'da sakatlıkları süren Arda Turan, Boey ve Barış Yılmaz ile cezası devam eden Marcao bugünkü müsabakada sahadaki yerini alamayacak. G.Saray, Süper Lig'deki son 2 resmi maçında 2-0 öne geçmesine rağmen iki puan kaybetti.

FENERBAHÇE'DE 5 OYUNCU OYNAMAYACAK
Günün diğer maçında ise F.Bahçe ligde henüz puanı olmayan Başakşehir'e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Son olarak ligde Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında kazanarak yoluna devam etmek istiyor. Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında 5 futbolcusuna sahada yer veremeyecek. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Serdar Dursun ve Jose Sosa'nın karşılaşma kadrosunda yer alması beklenmiyor.

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