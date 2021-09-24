Fenerbahçe çok mesut

Spor Toto Süper Lig'de iki haftadır kazanamayan Fenerbahçe sahasında Giresunspor'u mağlup ederek kötü gideşe dur dedi: 2-1. Sarı-lacivertliler puanın 13'e çıkarttı. 2. dakikada sağ taraftan Rossi'nin içeri çevirdiği topa arka direkte Ferdi'nin yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0. 29'da sağ taraftan Zeki Yavru'nun ortasında kale önünde Balde'nin bekletmeden vuruşunda top yandan auta gitti.

GİRESUNSPOR DİREĞİ GEÇEMEDİ

33'te Mesut'un pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Rossi'nin yerden şutunda meşin yuvarlak kaleci Onur'da kaldı. 39'da ceza sahası içerisinde Mert Hakan'ın topa elle müdahale etmesiyle hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını göster-di. 40'ta Balde'nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü. 48'de sağda topla buluşan ve rakibinden sıyrılan Valen-cia'nın ortasında, altıpasta Mesut Özil topa dokunamadı ve meşin yuvarlak auta gitti. 64'de Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Savunmanın kaleciye geri pasında araya giren Berisha, kazandığı topu ceza sahası içinde bulunan Mesut Özil'e aktardı. Mesut, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0. 85'te GZT Giresunspor farkı 1'e indirdi. Sol taraf-ta topla buluşan Doukara'nın ceza alanı dışından çaprazdan sert vuruşunda skoru belirle-di: 2-1.



MİGUEL CRESPO İLK KEZ OYNADI

FENERBAHÇE'NİN transferin son günlerinde kadrosuna Portekiz ekibi Estoril'den dahil ettiği Miguel Lopes, Giresunspor karşısında ilk kez sahaya çıktı. Orta saha oyuncusu, Giresun karşılaşmasının ikinci yarısında oyuna Mert Hakan Yandaş'ın yerine dahil oldu.



TRİBÜNDE KORKUTAN YANGIN

SÜPER Lig'in 6. haftasın-da Fenerbahçe ile Giresuns-por arasında Kadıköy'de oynanan müsabakada stat-ta ilginç anlar yaşandı. Kar-şılaşmanın 20. dakikasında Fenerium üst tribünün-de yer alan ısıtıcılardan bir tanesi bir anda alev aldı ve yanan parçalar zemine doğru düşmeye başladı. Görevli-ler, hemen o kısımda bulunan taraftarları başka bir bölüme aldı. Isıtıcıdaki alev daha sonra stat görevlilerinin müdahale-siyle söndürüldü.



KANARYA'DA 6 EKSİK VARDI

FENERBAHÇE, GZT Giresuns-por karşısında 6 futbolcusun-dan yararla-namadı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulu-nan İrfan Can Kahve-ci, Nazım Sangare, Mar-cel Tisserand ve Jose Sosa'nın yanı sıra sakat-lıkları sona eren ancak hazır olmayan Miha Zajc ile Serdar Dur-sun, Giresunspor kar-şısında forma giymedi.



PEREİRA'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

ÜPER Lig'in 6. hafta-sında GZT Giresuns-por'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Perei-ra, ligde son oynadık-ları Medipol Başakşe-hir maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 4 değişikliğe gitti. Porte-kizli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan kar-şılaşmada Max Meyer'in yerine Mert Hakan Yan-daş'a, Muhammed Gümüş-kaya'nın yerine Mesut Özil'e, Mergim Beris-ha'nın yerine Enner Valencia'ya ve Pelkas'ın yerine Diego Rossi'ye şans verdi.