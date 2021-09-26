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Haberler Fenerbahçe Fener zor virajda

Fener zor virajda

Giresunspor galibiyeti ile moral depolayan sarı-lacivertliler bugün kendisi ile aynı puana sahip olan Hatay’ın konuğu olacak. Maç 16.00’da başlayacak.

Fener zor virajda

26.9.2021

Giresun galibiyetiyle kendine gelen Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında bugün deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak müsabaka, 16.00'da başlayacak. Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği maç, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak. Ligde oynadığı 6 maçın 4'ünü kazanan, 1'inde berabere kalan ve 1'inden mağlup ayrılan Fenerbahçe, 13 puan elde etti. Sarı-lacivertli takımla aynı galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet sayıları bulunan Hatayspor da ilk 6 haftalık süreçte hanesine 13 puan yazdırdı. Fenerbahçe ile Atakaş Hatayspor, Süper Lig'de 3. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlanmış, ikinci devrede Hatay'da yapılan müsabakayı ise sarı-lacivertli ekip 2-1 kazanmıştı.

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