Kanarya zirveye uçtu

Süper Lig'de geçen hafta Giresunspor'u yenen Fenerbahçe deplasmanda Hatayspor'u da yenerek ikide iki yaptı: 1-2. 3. dakikada Mert Hakan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Rossi'nin şutu üstten auta gitti. 17'de Mert Hakan'ın uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Enner Valencia rakibini çalımlayarak ceza sahasına ortaladı, bomboş pozisyondaki Rossi topu ağlara gönderdi: 0-1. 29'da Mert Hakan'ın kullandığı köşe atışında ön direkte Valencia'nın kafayla arka direğe gönderdiği topu Novak ağlarla buluşturdu: 0-2.

FATİH ÇİZGİDEN ÇIKARDI

42'de Valencia ceza sahası içinde topla buluştu, kaleciyi de çalımladıktan vuruşunu yaptı ancak Fatih Kuruçuk topu çizgiden çıkardı. 57'de orta alanda kaptığı topla hızlı ilerleyen Berisha'nın ara pasında topla buluşan Valencia kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci Munir başarılı oldu. 70'te Kamil Ahmet'in ceza sahasına içine ortasında arka direkte bomboş kalan Dylan Louis düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2. 90'da Osayi'nin sağdan ortasına arka direkte bomboş pozisyonda olan Serdar Dursun'un vuruşunda top direkten döndü. Karşılaşma 2-1 sona erdi.



MESUT ÖZİL YEDEK BEKLEDİ

F.Bahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, Hatayspor önünde maça yedek kulübesinde başladı. Teknik direktör Vitor Pereira, Olympiakos ile oynanacak kritik mücadeleyi düşünerek Mesut'u yanında oturttu. Mesut 82. dakikada oyuna dahil oldu.



VİTOR PEREİRA'DAN KADRODA REVİZYON

Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, ligde son oynadıkları GZT Giresunspor maçına göre kadrosunda 3 değişiklik yaptı. Pereira, ilk 11'de Serdar Aziz yerine Mert Hakan Yandaş, Osayi-Samuel yerine Muhammed Gümüşkaya ve Mesut Özil yerine Berisha'ya yer verdi. Öte yandan Vitor Pereira, karşılaşmanın ilk yarısında yaşanan bir pozisyonun ardından taç atışını rakip takıma veren hakeme yoğun itirazda bulundu. Maçın hakemi Portekizli'yi sarı kartla cezalandırdı.