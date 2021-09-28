Fenerbahçe’den Zajc açıklaması

FENERBAHÇE , Zajc'ın transferinde dolandırıldığı iddiaları üzerine açıklama yaptı. Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle; "Son birkaç gün içerisinde Hollanda Gelderland bölge mahkemesinde kazandığımız bir dava üzerine dış basın kaynaklı olarak gündeme gelen bir haber ile ilgili kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur. Empoli kulübünden transfer ettiğimiz Miha Zajc'ın transfer ücretinin 830.929,50 Euro'luk son taksitinin, Empoli'nin banka hesabına yatırılması adına işlem yapılmıştır. Empoli FC'den gelen ödeme talebinin ardından fatura adresini araştıran Kulübümüz yetkilileri, söz konusu miktarın Hollanda merkezli bir şirketin hesabına geçtiğini saptamış ve şirketten bu miktarın iadesini talep etmiştir Hollanda Zupthen'deki Gelderland bölge mahkemesi, bahsi geçen şirketin Kulübümüze geri ödeme yapmasına hükmetmiştir."