Fenerbahçe’nin en iyisi Kim

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Hatayspor'u deplasmanda 2-1 yendiği maça damga vuran isim Kim Min-Jae oldu. Sarı-lacivertlilerin Güney Koreli savunma oyuncusu, Hatayspor deplasmanında adeta kuş uçurtmadı. Maçtan sonra Hatayspor teknik direktörü Ömer Erdoğan'dan tebrik alan Kim Min-Jae, Fenerbahçe teknik patronu Vitor Pereira'yı ve sarılacivertli taraftarları fazlasıyla mutlu etti.

SZALAİ'DEN PARTNERİNE ÖVGÜ

Hatayspor maçı istatistiklerinde bir çok alanda takımın en iyisi olan genç stoper, rakip oyunculara geçit vermedi. Takımın en fazla ikili mücadele kazanan ve 8 kez ile en fazla top uzaklaştıran ismi olan genç stoper, 5 kez sahipsiz top kazanırken 5 kezle de en fazla hava topu kazanan Fenerbahçe oyuncusu oldu. Kim Min-Jae'in savunmada birlikte oynadığı Attila Szalai, Güney Koreli savunmacı için "Makine" yorumunu yaptı. Koreli stoper bu performansıyla, rakip forvet oyuncuları ile kaleci Altay'ın arasına adeta 'demir perde' ördü.