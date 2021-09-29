Fenerbahçe’ye piyango

Teknik direktör Vitor Pereira ile ivme kazanan ve Süper Lig'de 7 hafta geride kalırken liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de Portekizli hocanın sisteminde performansını yükselten ve takımın vazgeçilmez isimleri arasında olan Altay Bayındır ve Attila Szalai'ye Avrupa ilgisi arttı. Başarılı kaleci Altay için İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'ın 17 milyon Euro'yu gözden çıkardığı konuşulurken, Fenerbahçe yönetiminin bu teklife oyuncuyu bırakmayacağı öğrenildi. 23 yaşındaki başarılı kalecinin kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



A.MADRİD VE NAPOLİ PEŞİNDE

Savunmada başarılı bir grafik sergileyen ve Avrupa devlerinin dikkatini çeken Szalai'ye ise Serie A ve La Liga'dan talip çıktı. Macar yıldızı Atletico Madrid ve Napoli'nin takip ettiği, devre arasında F.Bahçe'nin kapısını çalabileceği öğrenildi. Pereira'nın da onay vermesi halinde, beklenen teklif gelirse yönetimin yeni gelecek transferlere kaynak oluşturmak için 23 yaşındaki stoperle yollarını ayırabileceği kaydedildi. 1.92'lik sol ayaklı stoperin Fenerbahçe'yle sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. Attila Szalai'nin güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro.



HAKEMLER BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizin hakemleri belli oldu. Fenerbahçe'nin E grubunda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla Ülker Stadyumu'nda yapacağı karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan Alejandro Hernandez yönetecek. Galatasaray'ın E grubunda deplasmanda Fransa'nın Olympique Marsilya ekibi ile yapacağı maçta ise Polonyalı hakem Pawel Raczkowski düdük çalacak.