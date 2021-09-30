Fenerbahçe - Olympiakos maçı I CANLI ANLATIM

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D grubu 2. maçında Yunan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk 3 puanını almak istiyor. Bu dev karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
FENERBAHÇE - OLYMPIAKOS MAÇININ İLK 11'LERİ
Fenerbahçe: Altay, Kim, Szalai, Novak, Osayi-Samuel, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi, Rossi, Pelkas, Valencia
Olympiakos: Vaclik, Masouras, Ba, Papasthathopoulos, Cisse, Reabciuk, A. Camara, M. Camara, Bouchalakis, Onyekuru, Tiquinho
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