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Fenerbahçe - Olympiakos maçı I CANLI ANLATIM

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos ile karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı ilk maçta Frankfurt ile karşı karşıya gelmişti ve maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Fenerbahçe, Olympiakos maçıyla beraber UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk 3 puanını almak istiyor.

30.09.2021, 20:02