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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Olympiakos maçı I CANLI ANLATIM

Fenerbahçe - Olympiakos maçı I CANLI ANLATIM

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos ile karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı ilk maçta Frankfurt ile karşı karşıya gelmişti ve maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Fenerbahçe, Olympiakos maçıyla beraber UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk 3 puanını almak istiyor.

Fenerbahçe - Olympiakos maçı I CANLI ANLATIM

30.09.2021, 20:02

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D grubu 2. maçında Yunan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk 3 puanını almak istiyor. Bu dev karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

FENERBAHÇE - OLYMPIAKOS MAÇININ İLK 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Kim, Szalai, Novak, Osayi-Samuel, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi, Rossi, Pelkas, Valencia

Olympiakos: Vaclik, Masouras, Ba, Papasthathopoulos, Cisse, Reabciuk, A. Camara, M. Camara, Bouchalakis, Onyekuru, Tiquinho

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